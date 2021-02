Norddeutsche Realistin : Frauke Gloyers Gespür für Schnee

Für die nordfriesische Malerin Frauke Gloyer ist ihre alte Kate auf dem Deich in Galmsbüll Ausgangspunkt für ihre Kunst.

Galmsbüll | Die Fahrt durch die Köge nach Galmsbüll ist in diesen Tagen ein Abenteuer. Schneewehen müssen umkurvt werden, eisglatte Straßenflächen ebenso. So ist man am Ende froh, den Mühlendeich erreicht zu haben. Die uralte Kate der Malerin Frauke Gloyer steht we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.