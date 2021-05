Detlev Buck vom Land geehrt : Ein Orden für Detlev Buck

Der erfolgreiche Regisseur und gebürtige Schleswig-Holsteiner Detlev Buck erhält in der kommenden den Verdienstorden des Landes Schleswig-Holstein.

Kiel | Der norddeutsche Schauspieler, Regisseur und Produzent Detlev Buck wird mit dem Landesorden von Schleswig-Holstein ausgezeichnet. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird ihm den Orden am 25. Mai verleihen, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag in Kiel mit. Detlev Buck wurde 1962 in Bad Segeberg geboren und wuchs auf dem Bauernhof seiner Eltern...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.