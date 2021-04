Peter Nagel wird 80 : „Es geht nie um das reine Abbild“

Der Maler Peter Nagel, der heute 80 Jahre alt wird, über seine Kunst und den Bezug zur Umwelt

Kiel | Heute feiert der in in Kleinflintbek bei Kiel lebende Maler Peter Nagel seinen 80. Geburtstag. Eine Ausstellung in der Kieler Stadtgalerie zeigt derzeit eine Retrospektive mit Bildern Nagels und seiner Schüler – denn der gebürtige Kieler lehrte lange als Professor an der Muthesius Kunsthochschule. Herr Nagel, herzlichen Glückwunsch zum 80. Geburtst...

