Hamburger Musical : „Der König der Löwen“ brüllt wieder

Rund eineinhalb Jahre blieben die Bühnen der Hamburger Musical-Theater wegen der Corona-Pandemie leer. Nach „Wicked“ starten jetzt auch „König der Löwen“ und „Tina“ wieder durch.

Hamburg | Darauf haben Musical-Fans lange gewartet: Nach eineinhalb Jahren Corona-Zwangspause geht das Erfolgsmusical „König der Löwen“ im Theater im Hafen am Samstag (2. Oktober) wieder an den Start. „Für Musical-Fans in ganz Deutschland ist das ein Grund zum Feiern: Endlich wieder Musical! Endlich wieder Live-Shows“, sagte Uschi Neuss, Geschäftsführerin vo...

