Nach Antisemitismus-Vorwürfen : Der Fall Gil Ofarim: So soll ein Schauspieler bei der Aufklärung helfen

Der Sänger Gil Ofarim sagt, ein Hotelmitarbeiter habe ihn antisemitisch beleidigt. Das Hotel streitet alles ab, es steht Aussage gegen Aussage. Nun soll ein Schauspieler die Ermittlungen unterstützen.

Leipzig | Die Ermittlungen rund um den Fall Gil Ofarim gehen in eine nächste, außergewöhnliche Phase: Die Ermittler haben am vergangenen Montag den Abend der mutmaßlichen Antisemitismus-Beleidigung mit großem Aufwand nachstellen lassen – am Originalschauplatz, mit Kameras und einem Schauspieler, der jede Bewegung des Sängers nachstellte. Was geschah wirklich...

