„Eine Stadt schreibt ein Buch“ : Das Buch mit den Osnabrücker Corona-Geschichten ist jetzt da

488 Geschichten, 307 Seiten: Das Buch mit den Osnabrücker Corona-Texten ist da. Eine Stadt schreibt Tagebuch - ein faszinierendes Erinnerungsprojekt.

Osnabrück | „Aber ich war alleine. Es war wie in einem Science-Fiction-Film, so abgeschnitten zu sein. Fort von allem. Fort von Worten und Blicken“. Ein Bericht aus einer anderen Welt? Ein bisschen schon. Martin Kruse lebt in ihr, er lebt vier Wochen in der anderen Welt. Er ist glücklich über eine Stammzellenspende, liegt im Krankenhaus. Dann kommt Corona. Vier W...

