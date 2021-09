Ungewöhnlicher Showauftritt : Nach positivem Coronatest: Sarah Connor sitzt trotzdem in der Jury von „The Voice“

Sarah Connor ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Trotzdem gehen die Dreharbeiten für die Castingshow "The Voice" weiter, bei der die Sängerin in der Jury sitzt. So nimmt sie trotzdem teil.

Köln | Trotz ihrer Infektion mit dem Coronavirus wird Sängerin Sarah Connor bei der aktuellen Staffel von "The Voice of Germany" dabei sein, die gerade gedreht wird. Wie das funktioniert zeigt sie in einem Foto, das sie auf ihrem offiziellem Instagram-Account veröffentlicht. Related content Sie wird aus dem Homeoffice teilnehmen und nur digital zu se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.