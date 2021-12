Zweiakter von Samuel Beckett : So war die Premiere von „Glückliche Tage“ im Theater Lübeck

Ist das ein Leben? Becketts „Glückliche Tage“ zeigen den Menschen zwischen Hoffnung und Tod - eine Sternstunde für die Schauspieler Astrid Färber und Sven Simon.

Lübeck | Eine Wüste mit Erdhügel. Darin sitzt die alternde Winnie hüfttief fest. Sie ist hineingekrochen, kann sie wieder hinaus, will sie hinaus? In der Hoffnung, ihr vergreisender Partner Willie möge sie hören, verbringt sie plappernd den mit Ritualen strukturierten Tag. Mehr Symbolik, als in Samuel Becketts Zweiakter „Glückliche Tage“ geht kaum. Catrin Mosl...

