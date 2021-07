Nach Generalprobe der „Walküre“ : Warum Günther Groissböck bei den Bayreuther Festspielen plötzlich aussteigt

Die Bayreuther Festspiele 2021 stehen unter keinem guten Stern: In diesem gelten Jahr strenge Corona-Auflagen. Und jetzt schmeißt Bassbariton Günther Groissböck als Wotan der "Walküre" hin - sechs Tage vor der Premiere.

Bayreuth | Diesen Freitag hat Günther Groissböck bei den Bayreuther Festspielen noch die Generalprobe der „Walküre“ gesungen. Am Samstag morgen läutet er das Theater vor dem Theater am Grünen Hügel ein: Er sagt die Vorstellungen für dieses Jahr ab und seine Teilnahme am neuen Bayreuther „Ring“ im nächsten Jahr ebenfalls. Auf seinem Instagram-Account begründet...

