LVR-Museum Bonn hinterfragt Mythen : Stammen wir wirklich von Germanen ab?

Was hat das Hermanns-Denkmal mit den echten Germanen zu tun? Wie war das Verhältnis der Germanen zu den Römern? Diese und andere Fragen beantwortet eine Ausstellung im LVR-Landesmuseum in Bonn.

Bonn | Vor einem kleinen Kunstwerk in einer Vitrine bleibt Kurator Michael Schmauder etwas länger stehen. Das gebogene Blech zeigt eine kunstvolle Arbeit, fein herausgearbeitete Tierwesen, eingefasst in zwei Reihen mit Köpfen. „Eines der tollsten Stücke der Ausstellung", sagt Schmauder. „Thorsberger Zierblech“ heißt das Stück nach seinem Fundort in Schleswig...

