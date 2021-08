Electrofestival in MV : Airbeat One-Festival überraschend abgesagt

Die Behörden wollten nur eine vorläufige Genehmigung erteilen: Den Organisatoren war damit das Risiko zu hoch. Die Limited Edition findet somit nicht statt.

Neustadt-Glewe | In diesem Jahr wird es definitiv kein Airbeat-Festival geben. Die Organisatoren haben am Mittwochmorgen auch die limitierte Auflage für 15.000 Gäste abgesagt. Nachdem die Behörden nur eine vorläufige Genehmigung für die Anfang September geplante Veranstaltung in Neustadt-Glewe in Mecklenburg-Vorpommern geben wollten, zog die Lübtheener Firma Music Egg...

