Erste Premiere des Jahres : Landestheater: Die Schuld der Anderen

Neustart im Modellprojekt: Landestheater zeigt als erste Premiere dieses Jahres Arthur Millers „Alle meine Söhne“.

Rendsburg | Nicht nur Ute Lemm freute sich am Sonntag über den Neustart des Landestheaters Schleswig-Holstein, das im Rahmen eines Modellprojektes zur Durchführung von Kulturveranstaltungen in Corona-Zeiten vorerst bis Ende Mai seine Häuser in Rendsburg und Flensburg öffnet. Mit der Generalintendantin zeigte sich auch das Publikum in Rendsburg angetan von der Rüc...

