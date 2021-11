Sitar-Virtuosin : Anoushka Shankar hat inniges Verhältnis zu ihrem Instrument

Langhalslaute Sitar kann für die in London lebende Künstlerin mehr als eine Rolle einnehmen. Welche das sind, verriet sie am Rande des Reflektor-Festivals in Hamburg.

Hamburg | Die in London lebende Sitar-Virtuosin Anoushka Shankar (40) hat ein inniges Verhältnis zu ihrem Instrument. „Die Sitar ist mal Kind, mal Liebhaber oder auch mal Eltern“, sagte Anoushka Shankar am Freitag in Hamburg. Derzeit steht die siebenfach Grammy-nominierte Künstlerin mit ihrem Instrument, der Langhalslaute Sitar, beim Reflektor-Festival in de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.