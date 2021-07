Literatur : Akademie gibt Entscheidung zu Büchner-Preis 2021 bekannt

Er zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen für deutschsprachige Literatur: Heute gibt die Akademie für Sprache und Dichtung bekannt, wer den Georg-Büchner-Preis 2021 bekommt.

Darmstadt | Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung gibt an diesem Dienstag bekannt, welche Schriftstellerin oder welcher Schriftsteller den Georg-Büchner-Preis 2021 bekommt. Nach Angaben einer Sprecherin der Akademie soll der Preis am 6. November im Staatstheater in Darmstadt feierlich übergeben werden. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis zählt zu den w...

