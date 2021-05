Theater : 75. Ruhrfestspiele eröffnet - erstmal nur online

Ein traditionelles Bühnenfestival im Internet? Die am Wochenende gestarteten Ruhrfestspiele wollen zeigen, dass das geht - und hoffen doch noch auf Öffnung in den kommenden Wochen.

Recklinghausen | Corona zum Trotz sind am Wochenende die 75. Ruhrfestspiele eröffnet worden - online, aber mit viel Herzblut. Der traditionelle Auftakt am 1. Mai - das Kulturvolksfest am Festspielhaus in Recklinghausen - war abgesagt worden. Stattdessen gab es ein üppiges Online-Kulturprogramm. Am Sonntagabend stand als erstes eine Deutschlandpremiere auf dem Pr...

