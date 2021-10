Verkehrsgeschichte : 50 Jahre Intercity-Züge - Deutsche Bahn feiert

Ein halbes Jahrhundert ist es schon her, dass die Deutsche Bahn ihren ersten Intercity-Zug einsetzte. Die Lok der Baureihe 101 ist wieder unterwegs.

Frankfurt am Main | Mit einer Jubiläums-Lokomotive erinnert die Deutsche Bahn (DB) an die ersten Intercity-Züge (IC) in Deutschland vor 50 Jahren. Die in historischen und aktuellen IC-Farben lackierte Lok der Baureihe 101 soll nach Angaben des Konzerns mit bis zu 200 Stundenkilometern „als rollende Botschafterin für ein halbes Jahrhundert Intercity-Verkehr“ unterwegs ...

