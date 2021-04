Kinopreis Schleswig-Holstein : 42.500 Euro für die Kinobetriebe im Norden – Bewerbungsfrist läuft

Über die Preisverteilung entscheidet eine unabhängige Jury. Die Auszeichnung findet im Juni statt.

Kiel | Der Kinopreis Schleswig-Holstein wird auch in diesem Jahr vergeben. Basis ist dabei nicht das Programmjahr 2020. „Wir richten den Blick nach vorne und freuen uns auf eine Zeit, in der wir alle wieder ganz selbstverständlich ins Kino gehen können. Mit unseren kulturellen Modellprojekten wagen wir auch für das Kino eine erste Öffnung in Pandemie-Zeiten“...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.