Berühmter Weihnachtsmarkt : 17-Jährige ist neues Nürnberger Christkind

Der Nürnberger Weihnachtsmarkt ist über die Grenzen Deutschlands hinweg bekannt. Traditionell gehört zu dem Markt auch ein Christkind. Dieses Jahr wird das eine 17-Jährige.

Nürnberg | Nürnberg hat ein neues Christkind: Teresa Windschall wird für zwei Jahre die prestigeträchtige Aufgabe in der Stadt mit dem weltberühmten Christkindlesmarkt übernehmen. Eine Jury aus Vertretern von Medien, Stadt und Kultur entschied sich am Mittwoch für die 17-Jährige. Der Schülerin stehen aufregende Wochen bevor: Am 26. November soll sie den berüh...

