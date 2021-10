Zurück in die Zukunft : 100 Jahre Donaueschinger Musiktage

Vor einem Jahrhundert schockte Paul Hindemith Konzertbesucher mit neuartigen Klängen. Den Durchbruch hatte der Komponist bei den Donaueschinger Musiktagen. Sie sind zum Synonym für neue Musikformen geworden,

Donaueschingen | Einmal in die Zukunft und zurück: Mit experimentellen Stücken und Erinnerungen an die Anfänge des traditionsreichen Festivals für Neue Musik feiern die Donaueschinger Musiktage ihren 100. Geburtstag. Zum Auftakt am Donnerstag (14.10./16.00) gibt es einen Festakt mit einem Streichquartett von Paul Hindemith, der vor einem Jahrhundert das klassische ...

