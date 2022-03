Auch TV-Sender im Visier : Kriegsrecht in der Ukraine: Selenskyj stellt Oppositionsparteien kalt

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nutzt das seit vier Wochen herrschende Kriegsrecht, um Parteien und Medien per Dekret auf Linie zu bringen. Kritiker sprechen bereits von „Gleichschaltung“.

Wolodymyr Selenskyj schafft es auch in Japan. „Wir wollen Frieden in Freiheit“, erklärt er am Mittwoch vor dem Kokkai, dem Parlament in Tokio. Der ukrainische Präsident beschwört die Abgeordneten, seinem Land zu helfen, den „Tsunami der russischen Invasion zu stoppen“. Per Videoschalte sagt er das, wie so oft in diesen Tagen. Aber Selenskyj erreicht üb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.