Corona-Ausnahme : Krankschreibung per Telefon: Sonderregel endet

Um die Corona-Ansteckungen in Arztpraxen zu verhindern, durften Patienten sich bislang telefonisch krankschreiben lassen. Nun läuft die Sonderregel aus.

Krankschreibungen wegen leichter Erkältungsbeschwerden sind ab diesem Mittwoch nicht mehr einfach per Telefon möglich. Nun müssen Patientinnen und Patienten wieder in die Arztpraxis kommen oder Videosprechstunden nutzen, wie der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen am Montag in Berlin mitteilte. Mit steigenden Fallzahlen R...

