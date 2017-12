„Star Trek“ statt „Kill Bill“ : „Star Trek“: Quentin Tarantino als Regisseur gehandelt

„Star Trek“ – in Deutschland „Raumschiff Enterprise“ – ist eine von Gene Roddenberry produzierte Fernsehserie, die in den USA von 1966 bis 1969 ausgestrahlt wurde. James Tiberius Kirk, Captain des Raumschiffs „Enterprise“, erkundet darin in einer nicht allzu fernen Zukunft mit seiner internationalen Besatzung die unbekannten Bereiche des Universums.

Sechs Star-Trek-Kinofilme entstanden anschließend in den Jahren 1979 bis 1991: „Star Trek – Der Film“ (1979), „Der Zorn des Khan“ (1982), „Auf der Suche nach Mister Spock“ (1984), „Zurück in die Gegenwart“ (1986), „Am Rande des Universums“ (1989), „Das Unentdeckte Land“ (1991).

Das erste Star-Trek-Spin-off startete 1987 mit „Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“. Die Serien-Neuauflage mit Patrick Stewart als Enterprise-Kapitän Jean-Luc Picard, Jonathan Frakes als William Riker und Brent Spiner als Data verzeichnete die höchsten Zuschauerzahlen des Star-Trek-Universums.

Weitere Ablegerserien waren von 1993 bis 1999 „Star Trek – Deep Space Nine“, „Star Trek – Raumschiff Voyager“ (1995 bis 2001) und „Star Trek – Enterprise“ (2001 bis 2005).

„Treffen der Generationen“ (1994), „Der erste Kontakt“ (1996), „Der Aufstand“ (1998) und „Nemesis“ (2002) bildeten die Kinofilme 7 bis 10.

Ein Star-Trek-Reboot folgte im Jahr 2009 mit dem nunmehr elften Film „Star Trek“ mit Chris Pine (als junger Kirk) und Zachary Quinto (als junger Spock) in den Hauptrollen. Er bildete den Auftakt zu Kinofilm 12 und 13: „Star Trek into Darkness“ (2013) und „Star Trek Beyond“ 2016.

„Star Trek – Discovery“ ist das aktuelle neue Serienformat, das im September 2017 erstausgestrahlt wurde.