Mit Tom Holland und Jake Gyllenhaal : Spider-Man 2: Trailer zu Far From Home veröffentlicht

Am 4. Juli 2019 soll „Spider-Man 2: Far From Home“ in die Kinos kommen. Ein Wiedersehen mit alten Bekannten.

von Manuela Kanies

15. Januar 2019, 17:04 Uhr

Der erste Trailer zum Comicfilm „Spider-Man 2: Far From Home“ mit Tom Holland als Peter Parker ist da. Und er wirft einige Rätsel auf: Wie hängt er mit der Superhelden-Versammlung „Avengers 4: Endgame“ zusammen? Wann spielen die Ereignisse des Films? Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit alten Bekannten.

„Spider-Man 2: Far From Home“ heißt das zweite Soloabenteuer von Peter Parker als Spinnensuperheld und ist die Fortsetzung von „Spider-Man: Homecoming". Wie auch in „Spider-Man: Homecoming“ sind seine alten Schulkameraden mit von der Partie, im ersten Trailer zum Film fehlt aber Iron Man (Robert Downey Jr.). Dafür hat Iron Mans Kumpel und Angestellter Happy (Jon Favreau) einen lustigen Auftritt, denn er hat Gefallen an Peters Tante May (Marisa Tomei) gefunden.

„Spider-Man 2: Far From Home“: eine Liebelei und alte Bekannte

Für Peter und seine Kameraden geht es zwei Wochen lang nach Europa, doch Spider-Man hat keinen unbeschwerten Urlaub: Topspion Nick Fury (Samuel L. Jackson) taucht auf und kidnappt seine Ferien, es gibt einen Job zu erledigen. Im Kampf gegen ein Wassermonster steht Peter ein unerwarteter Verbündeter zur Seite: Mysterio (Jake Gyllenhaal). Peters alter Gegner, Adrian Toomes alias Vulture (Michael Keaton), hält den Spinnenmann auf Trab. Und auch zarte Liebesbande zu M.J. (Zendaya) treiben den jungen Superhelden um.

„Spider-Man 2: Far From Home“: Wann spielt der Film?

Wer sich im Marvel-Film-Universum auskennt und die letzten Szenen aus „Avengers 3: Infinity War“ noch vor Augen hat, dürfte sich wundern: Ist Peter nicht in den Armen von Iron Man gestorben? Doch „Spider-Man 2: Far From Home“ spielt nicht etwa vor den Ereignissen von „Avengers 3: Infinity War“, sondern danach, wie die Filmstudios Marvel und Sony bekanntgaben. Wie die Filme zeitlich zusammenhängen, warum Spider-Man überlebt hat oder wie er wiederbelebt wurde, darüber gibt der Trailer keine Auskunft.

„Spider-Man 2: Far From Home“ soll am 4. Juli 2019 in die deutschen Kinos kommen. Wer auf Superhelden-Entzug ist: Am 7. März 2019 soll „Captain Marvel“ in die deutschen Kinos kommen, am 25. April 2019 erscheint dann die langerwartete Fortsetzung „Avengers 4: Endgame“.