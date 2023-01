Im Hallenbad könnte es im Wasser bald wieder etwas wärmer werden. Symbolfoto: dpa/Sina Schuldt up-down up-down Wasser wird wieder wärmer Schluss mit Bibbern: Erste Hallenbäder drehen wieder die Heizung auf Von dpa | 29.01.2023, 17:46 Uhr

Wer vor kurzem in einem Schwimmbad war, hat vielleicht gemerkt: Das Wasser war irgendwie kälter als sonst. Tatsächlich wurde in vielen Bädern das Wasser nicht mehr so stark beheizt. Doch das könnte sich jetzt wieder ändern.