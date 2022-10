Die Zugvögel ordnen sich als Schwarm in unterschiedlichen Formationen an. So kommen sie reibungslos von einem Ort zum anderen. Das ist besonders wichtig, wenn sie ihre jährliche Reise in den Süden antreten. Momentan sind an vielen Orten in Deutschland Zugvögel auf dem Weg in ihr Winterquartier im Süden zu beobachten.

Kraniche fliegen jedes Jahr viele Kilometer in den Süden. Foto: Patrick Pleul/dpa

Fliegen im Windschatten

Kraniche und Gänse fliegen gerne in der sogenannten Keilformation. Sie sieht häufig aus wie ein V. Der Vorteil: Das vorderste Tier gibt die Richtung an und erzeugt einen Windschatten. Die anderen Vögel können einfacher hinterherfliegen. Weil es sehr anstrengend ist, wechseln sich die Tiere an der Spitze ab.