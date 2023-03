Am Ende kommt dieser Saft natürlich wieder raus. Forschende haben die Technik der Zikaden dafür genauer untersucht. Sie fanden heraus: Die Tiere schießen den Urin praktisch jede Sekunde in kleinen Tröpfchen von sich weg. Das sieht aus wie eine Art Katapult am Hinterteil.



Ein Vorteil könnte sein: Fliegen die Tröpfchen weiter weg, merken Feinde nicht so schnell, wo sich die Zikaden aufhalten. Außerdem spare die Technik Energie, meinen die Fachleute.



Diese Zwergzikaden leben hauptsächlich im Süden der Vereinigten Staaten von Amerika.