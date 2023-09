Zoo in Japan stellt Nachwuchs vor Wusstest du, dass...? - Die Babys von Elefanten Von dpa | 15.09.2023, 15:51 Uhr | Update vor 11 Min. KINA - Wusstest du, dass...? - Die Babys von Elefanten Foto: -/kyodo/dpa up-down up-down

Wusstest du, dass die Babys von Elefanten Kälber genannt werden? So ein Elefantenkalb ist zum Beispiel vor wenigen Wochen in einem Zoo in Japan zur Welt gekommen. Es wurde dort Mitte August geboren.