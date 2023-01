Früher gab es mehr Asinara-Zwergesel in freier Natur. Heute sind es noch etwa 100. Die Rasse ist vom Aussterben bedroht. Der Zoo in Stralsund will helfen, das zu verhindern. Einen kleinen Erfolg gab es im vergangenen September. Da wurden die beiden Zwergesel des Zoos Eltern. Pepino heißt der junge Esel. Auch wenn er im Norden Deutschlands wohnt, trägt er also einen italienischen Namen, der an seine wilden Verwandten erinnert.