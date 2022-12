Am Sonntag dreht sich auf einem Weihnachtsmarkt in der Stadt Leipzig alles um die Vierbeiner. „Wir freuen uns auf neugieriges Publikum und sind gespannt, wie unser Weihnachtsmarkt so ankommt“, sagt die Organisatorin. Der Hundeweihnachtsmarkt findet dort zum ersten Mal statt. In anderen Städten gibt es solche Märkte schon länger.



Halsbänder, Hundebetten und eine Menge Leckerlis wird es auf dem Markt geben. „Bei der Auswahl legen wir Wert auf eine gesunde Mischung für Zwei- und Vierbeiner“, sagt eine Händlerin. Hungrige Menschen müssen also keine Hundeleckerlis essen.