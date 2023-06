Schwarz-weißes Fell im Gesicht, die wie eine Zorro-Maske aussieht und ein unschuldiger Blick: Waschbären sehen schon putzig aus. Sie gehören zur Familie der Kleinbären und sind mit Madern verwandt. Eigentlich leben die Tiere im Wald. Doch seit einigen Jahren haben Waschbären Großstädte für sich entdeckt. In der deutschen Hauptstadt Berlin fühlen sie sich besonders wohl.

Mitbewohner auf dem Dachboden

Doch nicht alle Menschen finden die pelzigen Räuber süß. Denn manchmal brechen sie regelrecht in Häuser ein. Oft suchen sie sich nämlich einen Unterschlupf auf Dachböden. So wie die zwei Waschbären auf dem Foto. Sie sind erst wenige Wochen alt. Ihre Mutter hat es sich unter dem Dach eines Hauses in Berlin gemütlich gemacht.

Eines der Waschbärenjungen erkundet das Hausdach in Berlin. Foto: Britta Pedersen/dpa

Lärm und viel Ärger

Doch so süß die Tiere sind: Waschbären machen in Städten oft Lärm und richten Schäden in Dachböden oder Garagen an. Außerdem kommt es vor, dass sie Mülltonnen plündern, Vogelnester ausräumen oder das Obst aus dem Garten wegnaschen. Viele Leute wollen die Waschbären deshalb nicht in den Städten haben.

Füttern verboten

Um nicht noch mehr Waschbären anzulocken, ist in Berlin das Füttern und Halten von Waschbären deshalb streng verboten. Wenn du einmal einen Waschbär siehst, solltest du lieber Abstand halten. Sie sehen zwar süß aus, aber sie können beißen, wenn sie sich bedroht fühlen. Ein Biss tut nicht nur weh, sondern kann auch gefährliche Krankheiten übertragen.

