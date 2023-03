Klapperschlangen sind zum Beispiel in Wüsten und Savannen zu Hause. Sie leben etwa im Land Mexiko oder im Südwesten der USA. Die Texas-Klapperschlange kann mehr als zwei Meter lang werden. Damit ist sie eine der längsten Klapperschlangen-Arten.



Am Wochenende waren viele Texas-Klapperschlangen in einem Ort in Texas in den USA zu sehen. Dort findet jährlich ein Volksfest statt, für das die Tiere nach ihrem Winterschlaf zusammengetrieben werden. Es wird aber kritisiert, dass jedes Jahr viele Schlangen getötet werden. Deshalb sind etwa Tierschützer gegen das Volksfest.