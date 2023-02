Stieglitz Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Stieglitz Vom Land in die Stadt Von dpa | 06.02.2023, 14:34 Uhr

In den Bergen, auf Wiesen oder in der Stadt: Die Vogelart Stieglitz kommt mit verschiedenen Umgebungen zurecht. Genug Samen zum Essen und einen guten Platz zum Brüten. Das reicht den Tieren schon fast. Früher lebte der kleine Vogel eher in Wäldern. Dann breitete er sich immer mehr auch in Städten aus.