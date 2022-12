Spatzen Foto: Monika Skolimowska/dpa up-down up-down Tiere im Winter Vögel wie aufgeblasen Von dpa | 11.12.2022, 15:43 Uhr

Wie dicke kleine Kugeln aus Federn sitzen die Spatzen auf den Ästen. Sie haben sich aber nicht an den Futterhäuschen kugelrund gefressen. Sie plustern ihre Gefieder auf und sehen dann aus, als hätte sie jemand aufgeblasen. Tatsächlich spielt Luft eine wichtige Rolle. Zwischen den Federn entstehen luftgefüllte kleine Hohlräume. Diese Luft isoliert. Das heißt, sie sorgt dafür das die Wärme des Vogelkörpers nicht so leicht nach außen geleitet wird. Vögel plustern ihr Federkleid also auf, um sich warmzuhalten.