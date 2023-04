Weißstorch Foto: Philipp Schulze/dpa up-down up-down Schäden an Autos Verwirrter Storch Von dpa | 02.04.2023, 14:34 Uhr

Dieser Storch soll ausgetrickst werden. Denn er richtet teure Schäden an Autos an: Er hackt auf den Lack ein. Damit er damit aufhört, hat ein Storchen-Experte ein Dach über das Nest gebaut, in dem der Weißstorch bisher Zuhause war. Bringt der Vogel neue Zweige dorthin, kann er sie nicht mehr verbauen. Die rutschen ab.