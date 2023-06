Verdrehte Elefantenwelt? Foto: Luckmore Safuli/Ifaw/dpa up-down up-down Auswilderung in Simbabwe Verdrehte Elefantenwelt? Von dpa | 02.06.2023, 17:07 Uhr

Die Füße ragen in die Luft. Der Elefant liegt auf dem Rücken. An seinen Beinen befinden sich vier rote Schlaufen. Was ist da passiert? Keine Sorge, es geht ihm gut!