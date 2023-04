Drei Jahre lang sammelten er und sein Team dafür Videomaterial in elf Ländern. Damit wollen sie zeigen, wie vielfältig unsere Meere sind. „Es ist so wichtig zu begreifen, dass wir Menschen nicht ohne eine gesunde Erde überleben können. Dass ich dazu meinen Beitrag leisten kann, ist so wunderschön“, sagt Thomas Behrend.



Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind scheinbar genauso begeistert von der Ost- und Nordsee wie der Natur-Filmer selbst. Denn nach nur wenigen Tagen hatte die Doku-Reihe schon über eine Million Aufrufe in der ARD-Mediathek.



Dass die Doku-Reihe so gut ankommt, freut Thomas Behrend sehr. „Um ehrlich zu sein, habe ich echt geweint, weil es so toll ist“, sagte er. Über den Erfolg seiner Doku-Serie mutmaßt er: „Ich glaube, die Menschen waren davon überrascht. Sie hätten niemals gedacht, dass Nord- und Ostsee so tolle Geschichten beinhalten, dass es so tolle Tiere gibt.“