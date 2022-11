In dieser Zeit hat Ben alles gelernt, damit er im Dschungel überleben kann. Diese Ausbildung geschah bei einer Organisation, die sich um die gefährdeten Menschenaffen kümmert. Dort wurde Ben auch geboren. Jetzt ist er mit zwölf Jahren beinahe erwachsen.

Deshalb sorgte die Organisation nun dafür, dass er in den Regenwald gebracht werden konnte. Dort ist sein neues Zuhause in Freiheit. In der Region lebt seine Mutter auch schon. Ben ist der 500. Orang-Utan, der so ausgewildert werden konnte. Das freut die Tierschützer: „All unsere Schützlinge sind fast wie unsere eigenen Kinder“, sagte eine von ihnen.