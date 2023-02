Seesterne Foto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down Nordsee Stürmische Zeiten für Seesterne Von dpa | 24.02.2023, 13:42 Uhr

Im Winter bläst der Wind an der Nordsee einem ordentlich um die Ohren! Für Spaziergänger am Strand bedeutet das vielleicht eine zerzauste Frisur. Für Seesterne etwa haben Stürme allerdings schlimmere Folgen. Denn der Wind bringt das flache Meer ordentlich in Bewegung. So werden reihenweise Seesterne an den Strand gespült.