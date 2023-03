Candys Besitzerin bietet Kurse an, in denen auch andere Hunde die Trüffelsuche lernen. An diesem Tag sind etwa Mischling Rosa, Pudel Frida und Spaniel-Hündin Minnie dabei.



Zuerst schnüffeln die Hunde an einem Pilz. Wenn sie sich an den neuen Geruch gewöhnt haben, folgt Stufe zwei. Pilzstücke werden in zwei Stäben versteckt. „Such Pilz!“, rufen die Besitzer dann. Wenn die Hunde die Stäbe finden, werden sie gelobt und belohnt. Rund 60 Hunden hat Candys Besitzerin so schon die Suche nach den kostbaren Pilzen beigebracht.