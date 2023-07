Kiebitz Foto: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down Schutz für Kiebitze Sicher schlüpfen und ab in die Freiheit Von dpa | 12.07.2023, 09:49 Uhr

Rucksack auf und los! So haben es gerade fünf junge Kiebitze gemacht. Die Vögel befinden sich aber nicht auf einem Ausflug, sondern wurden ausgewildert. Geschlüpft sind sie im Zoo in der Stadt Karlsruhe. Jetzt konnten sie in die freie Natur entlassen werden.