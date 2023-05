Mönchsrobbe Foto: Ariel Schalit/AP/dpa up-down up-down Mittelmeer-Mönchsrobbe Seltene Robbe aufgetaucht Von dpa | 16.05.2023, 14:49 Uhr

Yulia sieht entspannt aus. Sie liegt am Strand und ruht sich aus, während um sie herum ein ziemlicher Wirbel entstanden ist. Denn Yulia ist eine Mittelmeer-Mönchsrobbe und gehört damit zu den seltensten Robben der Welt. Auch deshalb kamen in den letzten Tagen viele Menschen an einen Strand im Land Israel. Yulia war dort plötzlich aufgetaucht. Viele Menschen wollten sie sehen. Inzwischen achten aber Freiwillige darauf, dass die Zuschauer dem Tier nicht zu nahe kommen, berichteten Reporter.