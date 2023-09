Statt Familie und Freunden kamen dieses Mal exotische Tiere wie die Vogelspinne Thekla in das Seniorenheim zu Besuch. Mit ihren haarigen Beinen krabbelte die Spinne über den Kopf oder die Hand der Leute in der Einrichtung in Norddeutschland. „Da war doch nichts dabei“, sagte einer der Bewohner danach erleichtert.

Dieser Bewohner gruselt sich gar nicht vor der Spinne. Foto: dpa/Ulrich Perrey

Der Fachmann, der die Tiere auf die Besuche vorbereitet, erklärt: „Vogelspinnen haben einen schlechten Ruf abbekommen.“ Sie seien aber nicht giftiger als eine Wespe.

Weißhauben-Kakadu Sammy sitzt gerne auf der Schulter. Foto: dpa/Ulrich Perrey

Kakadu und Würgeschlange in Seniorenheim

Mit dabei waren auch Weißhauben-Kakadu Sammy und Würgeschlange Lilly. Die nahmen auf den Schultern der Bewohner Platz oder ließen sich um den Hals legen.

Würgeschlange Lilly umarmt eine Frau. Foto: dpa/Ulrich Perrey

Für eine besondere Überraschung sorgte aber wohl Stinktier Emma. Emma bekam von einer der Bewohnerinnen gleich einen neuen Namen verpasst: Schmuser. Denn das sechs Monate alte Tier mit dem schwarz-weißen Fell machte es sich auf ihrem Schoß bequem. Und ließ sich dann genüsslich streicheln.