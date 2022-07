ARCHIV - Dies ist eine Spanische Wegschnecke. Ihr wissenschaftlicher Name lautet Arion vulgaris. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Tiere Schleimig und robust Von dpa | 05.07.2022, 16:21 Uhr

Schleimig, nackt und ziemlich robust. All das trifft auf die Spanische Wegschnecke zu. Dieses Tierchen hast du bestimmt schon gesehen, etwa in Gärten oder Parks. Der Name ist allerdings etwas irreführend. Forschende fanden in den vergangenen Jahren heraus: In Spanien kommen diese Tiere nur vereinzelt vor. Woher sie ursprünglich stammen, ist nicht genau klar.