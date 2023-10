Aber in diesem Fall steckt eine abenteuerliche Geschichte dahinter: Das Tier war vor mehr als eineinhalb Jahren kraftlos am Strand einer Insel in Schottland gefunden worden. Das ist weit mehr als 1000 Kilometer entfernt von ihrem natürlichen Zuhause: Das sind tropische und subtropische Gewässer.



Tierschützer päppelten die Schildkröte dann langsam wieder auf. Am Mittwoch konnte Iona vor den Azoren in die Freiheit entlassen werden. Das berichteten Reporter. Nun trägt sie aber einen Sender am Körper. So können Fachleute verfolgen, wo sie schwimmt.