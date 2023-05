Rehkitze Foto: Matthias Balk/dpa up-down up-down Tiere im hohen Gras Rettung für kleine Rehkitze Von dpa | 29.05.2023, 13:45 Uhr

Mit einer Drohne fliegen Jägerinnen und Jäger am frühen Morgen eine Wiese ab. Mit einer speziellen Kamera erkennen sie, ob sich Tiere im hohen Gras verstecken. Solche Wärmebild-Kameras zeigen Temperaturen an. Weil der Körper der Tiere Wärme abgibt, können die Jäger so etwa junge Rehe entdecken.