Dies ist ein Rehbock. Foto: Patrick Pleul/dpa
Paarungszeit Rehe auf Partnersuche Von dpa | 15.07.2022, 17:57 Uhr

Ob dieser Rehbock auf der Suche nach einem Weibchen ist? Beim Rehwild ist nämlich etwa ab Mitte Juli Paarungszeit. Die Böcke markieren ihr Revier, etwa indem sie die Stirnlocke zwischen ihren Geweihstangen an Bäumen reiben. Denn unter anderem in der Stirnlocke wird ein Duftsekret produziert. An diesen Gerüchen orientieren sich Rehe. Bei den Rehen tragen nur die männlichen Tiere ein Geweih.