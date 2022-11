Trotz dieser auffälligen Farben war diese Art der Nektarvögel bisher unbekannt. Forschende entdeckten sie erst vor Kurzem auf Inseln in Asien: den Wakatobi-Inseln, die zum Land Indonesien gehören. Allerdings liegen die Inseln abgelegen weit draußen im Meer. Da kann auch ein sehr bunter Vogel unerkannt bleiben.

Die Forschende finden den Fund des Wakatobi-Nektarvogel ziemlich aufregend. Sie hoffen, so besser zu verstehen, wie sich in der einsamen Region über lange Zeit Arten entwickelt haben. Nektarvögel leben in den Tropen, also warm-feuchten Gebieten der Erde. Etwa 140 verschiedene Arten sind bisher bekannt.