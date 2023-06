Zuverlässig entdecken ihre Nasen, was den Augen von uns Menschen häufig verborgen bleibt. Sie erledigen in wenigen Stunden, wofür wir Menschen Monate bräuchten. Wenn Storm und Finya erfolgreich sind, bekommen sie eine Belohnung. Wo sie die geschützten Tiere aufgespürt haben, vermerken Fachleute in einer Karte. Mit Hilfe dieser Karte können sie die Tiere wiederfinden und an einen sicheren Ort bringen, bevor die Bauarbeiten starten.



Gerade sind Storm und Finya in München im Einsatz. Denn dort will die Bahn in den kommenden Jahren eine neue S-Bahn-Strecke bauen. Das ist ein großes Projekt. Erst 2037 soll die Strecke fertig sein.