Manchmal geht aber etwas schief, und ein Jungtier bleibt allein. Heuler werden diese Tiere genannt, nach den Lauten mit denen sie nach der Mutter rufen.



Zwei solcher Heuler sind jetzt an der Nordsee gefunden worden. Es sind die ersten in diesem Sommer. Fachleute haben sie gerettet und Manu und Moni getauft. Sie sind erst wenige Tage alt, aber gesund. Nun werden die Tiere einige Monate in einer Schutzstation großgezogen und später wieder ausgewildert.