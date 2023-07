Ein kahler Baum am Niederrhein hatte es den Weißstörchen in der Gegend besonders angetan. Oft versammelten sich am Abend viele von ihnen dort. Bis zu 56 Störche sollen auf dem Baum Platz gefunden haben, berichtete der Chef der Stiftung Störche NRW.



Das sah so toll aus, dass viele Menschen das beobachten und ein Foto machen wollten. Dadurch fühlten sich die Störche wohl gestört. Nach kurzer Zeit hörten sie auf, den Baum anzufliegen. Sie schlafen lieber woanders. Nun ist der Storchenbaum ein Baum ohne Störche.